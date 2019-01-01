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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

باريس سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار

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Getty Images
باريس سان جيرمان يعلن أخبارًا إيجابية بخصوص تعافي نيمار من إصابته

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أعلن باريس سان جيرمان أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يتعافى بشكل إيجابي من الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ حوالي شهرين.

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وتعرض نيمار للإصابة قبل مباراة الذهاب لباريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وبخصوص الإصابة، أعلن باريس سان جيرمان رسميًا عبر موقعه الإلكتروني أن خطة تعافي نيمار تسير بشكل إيجابي وكما هو متوقع.

ومن المفترض أن يستأنف نيمار التدريب على الاختبارات الميدانية غدًا الأربعاء، تلك التي ستؤكد تعافيه من عدمه.

وبناء عليه، سيقوم أخصائيو النادي بإجراء تقييم طبي وإشعاعي كامل خلال الـ 15 يومًا المقبلين.

وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تكون عودة نيمار للملاعب بنهاية الشهر الحالي أو في بداية الشهر المقبل.

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يذكر أن إصابة نيمار وغيابه عن موقعه مانشستر يونايتد كانت أحد أسباب خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا.

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