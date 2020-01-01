باريس سان جيرمان يعلنها: كافاني طلب الرحيل وعرض أتلتيكو مدريد غير مناسب

نادي باريس سان جيرمان يعلن أن لاعبه إدينسون كافاني قد طلب الرحيل عن صفوف الفريق هذا الشتاء وأن عرض أتلتيكو مدريد غير مناسب لقيمة اللاعب.

كشف ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عن تقديم اللاعب الأوروجوياني إدينسون كافاني لطلب بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب فوز فريقه على نظيره لوريان في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في بطولة كأس فرنسا.

وقال ليوناردو: "نحن أردنا نفس الشيء من كافاني طوال الوقت وهو أن يبقى معنا في باريس، لكنه اليوم تقدم بالطلب الخاص بالرحيل عن الفريق، ونحن ندرس الموقف".

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وأضاف: "تلقينا عرضًا من أتلتيكو مدريد له ليرحل عن الفريق لكن قيمته لم تكن قريبة من قيمة اللاعب، ورغم ذلك بقائه لفبراير المقبل غير مضمون".

وأكمل: "لا يوجد الكثير لأقوله لكننا لم نفكر في بيعه أو رحيله قبل أن يتقدم بطلب الانتقال، سنرى كيف ستسير الأمور في الأيام المقبلة، نحن نستمع له لأننا نحترمه، والأمور الآن أكثر وضوحًا مع قرب عقده من الانتهاء".

وأردف توماس توخيل المدير الفني للفريق موضحًا أن مستقبل اللاعب في الفريق أصبح معلقًا: "لا أستطيع القول أن كافاني سيكون متواجد معنا بعد نهاية فترة الانتقالات".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن باريس سان جيرمان تلقى عرضًا بقيمة 10 مليون يورو من أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات النجم الأوروجوياني ورفضه.