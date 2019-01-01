ليج 1

باريس سان جيرمان يعرض أريولا من أجل نافاس

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صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان تلوح في الأفق

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية في فرنسا وإسبانيا أن باريس سان جيرمان ينوي عرض أريولا على ريال مدريد من أجل التعاقد مع حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس.

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ويبحث باريس سان جيرمان عن ضم حارس مرمى جديد بعد رحيل جيانلويجي بوفون عن الفريق وعودته إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد بحث باريس سان جيرمان عن حارس مرمى متوفر في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، تم الاستقرار على كيلور نافاس.

وكشفت صحيفة لو باريزيان عن عرض رسمي من باريس سان جيرمان من أجل ضم كيلور نافاس من ريال مدريد خلال الساعات الماضية.

وعرض فريق العاصمة الفرنسية 10 ملايين يورو بالإضافة إلى إعارة حارسه أريولا لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء في نهاية فترة الإعارة.

ومن المتوقع أن تأخذ الصفقة خطوات إضافية في الساعات المقبلة نظرًا لموافقة ريال مدريد على رحيل نافاس، يتبقى فقط موافقته على بقية الشروط.

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يذكر أن زين الدين زيدان قد أكد أن الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا سيكون هو الحارس الأساسي لريال مدريد خلال الموسم الحالي.  

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