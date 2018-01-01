باريس سان جيرمان يعبر لربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية بشق الأنفس

باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة على مضيفه اورليان بهدفين مقابل هدف في ثمن نهائي كأس الرابطة الفرنسية

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على مضيفه اورليان بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت في دور الـ 16 من كأس الرابطة الفرنسية.

افتتح الضيوف أهداف المباراة عن طريق المهاجم الأرجواني إدينسون كافاني في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة الفرنسية.

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في الشوط الثاني وفي الدقيقة 69 بالتحديد استطاع فريق اورليان معادلة النتيجة بهدفٍ أحرزه اللاعب جوزيف لوبي.

فريق أورليان الذي يلعب في الدرجة الثانية أحرز باريس سان جيرمان حتى الدقيقة 81، عندما نجح اللاعب البديل موسى ديابي في إحراز هدف الانتصار للفريق الباريسي.

في الوقت بدل الضائع سُنحت فرصة للنجم الفرنسي كيليان مبابي في إضافة الهدف الثالث ولكن مدافع اورليان أزال الكرة من أمام المرمى بطريقة خرافية.

بهذه النتيجة نجحت كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل في العبور لربع النهائي، ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب.