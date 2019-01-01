باريس سان جيرمان يعاقب مبابي لعدم التزامه!

غرامة مالية على النجم الفرنسي كيليان مبابي لعدم التزامه

فيسبوك تويتر محمد عماد

فرضت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عقوبة على لاعب الفريق كيليان مبابي بعد تأخره عن حضور التدريبات والمحاضرات الفنية قبل مواجهة مارسيليا في أكتوبر الماضي.

وفقًا لما ورد في صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن إدارة الفريق الباريسي قد عاقبت مبابي بخصم 180 ألف يورو من راتبه بعد تأخره عن محاضرة مدربه توماس توخيل.

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ولا يعيش باريس سان جيرمان حاليًا في أجواء جيدة بعد خروجه الدرامي من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، بالهزيمة في الإياب بثلاثية مقابل هدف بعد الفوز في الذهاب بثنائية دون رد.

وارتبط اسم مبابي البالغ من العمر 20 عامًا في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد والتدرب تحت إشراف مواطنه زين الدين زيدان.

يذكر أن مبابي الذي توج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، قد اختير كأفضل لاعب شاب عن نفس العام من قبل مجلة فرانس فوتبول الشهيرة.

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