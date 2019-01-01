النتائج المباشرة
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

باريس سان جيرمان يعاقب رابيو بالفريق الرديف

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
رابيو يرفض تجديد عقده مع بطل فرنسا

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن باريس سان جيرمان قام بمعاقبة لاعبه أدريان رابيو بضمه للفريق الرديف بسبب رفضه تجديد تعاقده.

وينتهي عقد رابيو بحلول نهاية الموسم الجاري وقالت الصحف إن اللاعب توصل لاتفاق نهائي مع برشلونة بداية من يونيو المقبل.

وأفادت "ليكيب" أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، غاضب من موقف اللاعب وقرر معاقبته بالتدرب مع فريق الرديف.

اختيارات المحررين

وأكد مدرب الفريق توماس توخيل أن اللاعب ليس مستدعى لمباراة جانجان القادمة بناء على قرار من إدارة النادي.

روني: بوجبا يحتاج الحرية حتى يتألق

برشلونة يسافر إلى أمستردام لإقناع دي يونج

وخرجت تقارير مساء الجمعة تتحدث عن خلاف بين توخيل والخليفي على وضعية رابيو، إذ يفضل المدرب الألماني الاستفادة من اللاعب.

ويلعب باريس سان جيرمان مساء السبت أمام جانجان على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

الموضوع التالي:
الشناوي: التعادل أمام شبيبة الساورة نتيجة جيدة
الموضوع التالي:
ساري يكشف سر انفجار هيجواين تحت قيادته
الموضوع التالي:
الرميثي : أتعجب من غياب الاتحاد الآسيوي عن الحفل الرسمي للبطولة
الموضوع التالي:
سولشار يُشيد بلوكاكو ويعده باللعب أكثر
الموضوع التالي:
مدرب إشبيلية: لا أحد يتمنى مواجهة برشلونة
إغلاق