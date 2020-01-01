باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع بنزيما

ما هو رد بنزيما على عرض باريس سان جيرمان؟

وضع نادي باريس سان جيرمان، مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، على رأس المرشحين لخلافة إدينسون كافاني في الفريق خلال سوق الانتقالات المقبلة.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب كافاني من مغادرة باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في ظل اهتمام من أتلتيكو مدريد وتشيلسي بضمه.

وذكرت صحيفة "ديفنسال سنترال" الإسبانية أنّ توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، يرى في بنزيما البديل المناسب لخلافة كافاني في الفريق.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب الفرنسي لا يرغب في الرحيل إلى صفوف سان جيرمان لأنّه كان لاعبًا سابقًا في ليون ولا يتخيل نفسه مهاجمًا للفريق الغريم.

وأكدت الصحيفة أنّ تركيز صاحب الـ 32 عامًا الحالي على ريال مدريد فقط ويسعى لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة حتى 2023.

بنزيما هو هداف ريال مدريد خلال الموسم الجاري وينافس ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، على لقب البيتشيتشي.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي خلال الفترة المقبلة لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو واستعادة نغمة البطولات.