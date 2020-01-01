باريس سان جيرمان يستغني عن نجم ريال مدريد السابق لمغامراته العاطفية

تقارير صحفية فرنسية تكشف أسباب استغناء باريس سان جيرمان عن لاعب ريال مدريد السابق.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن أسباب استغناء نادي باريس سان جيرمان عن اللاعب خيسي رودريجيز نجم ريال مدريد السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "فوت ميركاتو"، حيث أكدت أن إدارة النادي لا تريد لخيسي أن يرتبط اسمه بهم في الفترة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الإدارة: "لن نسمح لخيسي أن يدنس اسم النادي، حتى لو كان لاعبًا صف ثاني في الفريق".

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وكان اللاعب قد ظهر في أحد برامج تلفزيون الواقع الإسبانية، دون أي إجراءات احترازية تخص فيروس كورونا.

وتحدث اللاعب عن مغامرته العاطفية التي تسببت في انفصاله عن زوجته السابقة، وهو الأمر الذي أزعج الفريق الفرنسي.

وانضم خيسي لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2016 قادمًا من لاس بالماس الإسباني، وأمضى فترة إعارة في ستوك سيتي وريال بيتيس.

جدير بالذكر أن كل ما لعبه خيسي بقميص باريس سان جيرمان كانت 18 مباراة، سجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي هدف.