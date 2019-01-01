باريس سان جيرمان يستعيد مبابي وكافاني قبل لقاء بروج

أخبار سارة لباريس سان جيرمان باستعادة كافاني ومبابي قبل مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تلقى باريس سان جيرمان أخبارًا سارة بعودة نجميه كيليان مبابي وإدينسون كافاني إلى التدريبات من جديد قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي.

ويلتقى باريس سان جيرمان بنظيره كلوب بروج غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة، تدرب كل من مبابي وكافاني بشكل طبيعي مع المجموعة، مما أعطى إشارة على جاهزيتهما للمباراة التي ستكون الأولى لهما في دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وغاب الثنائي عن المباراتين الماضيتين أمام ريال مدريد وجالطة سراي بسبب الإصابة، ولكنهما عادا إلى التدريبات منذ أيام وشاركا في أكثر من حصة تدريبية بشكل طبيعي.

وستمثل عودة الثنائي قوة كبيرة بالنسبة لخط هجوم نادي العاصمة الفرنسية الذي اعتمد بشكل كبير على نيمار وإيكاردي فقط في الفترة الأخيرة.

رونالدو: أحب أسلوب ساري وهذا أكثر ما يؤلمني

يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعدما نجح في تحقيق الفوز على ريال مدريد بثلاثية وعلى جالطة سراي بهدف للا شيء.