باريس سان جيرمان يستعيد سيلفا وفيراتي قبل مواجهة دوري الأبطال

نادي باريس سان جيرمان يستعيد الثنائي ماركو فيراتي وتياجو سيلفا قبل مواجهة كلوب بروج.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن استعادة باريس سان جيرمان للاعبيه ماركو فيراتي وتياجو سيلفا في تدريبات الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن الثنائي سيكونان جاهزان للمشاركة في لقاء الفريق القادم بدوري أبطال أوروبا.

ويستقبل باريس سان جيرمان نظيره كلوب بروج مساء يوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

إيكاردي: كافاني؟ نعمل معًا من أجل الفريق

وكان تياجو سيلفا قد تغيب عن تدريبات الفريق من قبل بسبب المرض وكذلك لم يظهر فيراتي بسبب إصابة في الفخذ لكنهما الآن متاحان لمواجهة الجولة الرابعة.

ويستمر غياب اللاعب أندير هيريرا الذي يعاني من إصابة الكاحل بالرغم من مشاركته في التدريبات لكن ليس بشكل كامل، ومعه ثيلو كيرير.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة المجموعة وفي رصيده تسع نقاط وفوزه سيقربه من الصعود للدور التالي من البطولة.