باريس سان جيرمان يستعد لتمديد عقد بوفون

باريس سان جيرمان الفرنسي يريد التجديد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون لمدة موسم إضافي ونجم يوفنتوس السابق يرحب بالفكرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن جيانلويجي بوفون قائد يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق يستعد في الوقت الحالي للحصول على عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن باريس سان جيرمان مستعد لمناقشة بنود العقد الجديد مع الحارس الإيطالي المخضرم.

وكان بوفون قد وقع على عقود انضمامه لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي ولمدة موسم واحد فقط في صفقة انتقال مجاني من يوفنتوس.

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ويملك اللاعب بندًا في عقده يسمح له ولباريس سان جيرمان بتمديده لعام إضافي بنفس الشروط والتفاصيل السابقة التي بدأ بها مسيرته في فرنسا.

وشارك بوفون في 14 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في كل البطولات، وتلقت شباكة ثمانية أهداف وخرج بشباك نظيفة ست مرات.

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جدير بالذكر أن اليوم الـ 28 من شهر يناير يوافق أيضًا عيد ميلاد الحارس الكبير رقم 41، وهو عيد ميلاده الأول الذي يمر عليه وهو لاعبًا لباريس سان جيرمان.