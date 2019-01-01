باريس سان جيرمان يسافر لمواجهة تولوز بـ 14 لاعبًا فقط!

الإصابات والغيابات تهدد الفريق الباريسي قبل مواجهة تولوز في الدوري

فيسبوك تويتر محمد عماد

سافر باريس سان جيرمان لملاقاة مضيفه تولوز في المباراة التي ستقام يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الأسبوع الـ 30 من الدوري الفرنسي.

وسيسافر الفريق الباريسي لخوض المباراة بـ 14 لاعبًا فقط بسبب النقص العددي نظرًا لعدد الإصابات.

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ويسعى باريس سان جيرمان صاحب الصدارة بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه لتحقيق الانتصار الثامن على التوالي في الدوري في غياب اثني عشر لاعبًا في فريقه.

وعن هذا الأمر قال توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي: "هناك أكثر من لاعب سيغيب عن هذه المباراة، دراكسلر ودي ماريا وكافاني ونيمار وتوماس مونييه وداني ألفيش في قائمة المصابين".

كما أضاف المدرب الألماني: "لدي 14 لاعبًا وحارسين، ولكني أثق فيمن أملك من اللاعبين، سنقدم أفضل ما لدينا حتى لو كانت الظروف صعبة، المباراة أمام تولوز عصيبة كونها المباراة التي تأتي بعد فترة التوقف الدولي".

يذكر أن توخيل يخوض موسمه الأول في باريس سان جيرمان قادمًا من تدريب بوروسيا دورتموند.