باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على جريزمان

تنافس على عدة أسماء بين الفريقين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان وضع اسم أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، كأحد المرشحين لخلافة إيدسون كافاني، مهاجم الفريق، حال رحيله.

وكان جريزمان قريباً من الانتقال لصفوف برشلونة الصيف الماضي، قبل أن يتراجع ويقرر تجديد تعاقده مع أتلتيكو، وتحدثت التقارير عن عودة الاهتمام من قبل النادي الكتالوني الفترة الأخيرة.

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لكن لاعبًا مُخضرمًا أراهم طريق النجاح 👨‍🏫



👇👇https://t.co/vr9CQTPM5V pic.twitter.com/gzu6EmBWii — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019

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وذكرت "Le10 Sport" مسؤولي باريس وضعوا قائمة من الأسماء المرشحة لقيادة هجوم الفريق على رأسها جريزمان، ثم ماورو إيكاردي من إنتر، وتيمو فيرنر، مهاجم لايبزج، ولوكا يوفيتش، نجم فرانكفورت، ونيكولاس بيبي، هداف ليل.

ويشترك برشلونة وبي إس جي في متابعة كلاً من يوفيتش وجريزمان، ويراقب مسؤولو البلوجرانا الهداف الصربي لإينتراخت فرانكفورت منذ بداية الموسم.

وسبق وتنافس الناديان على خدمات فرينكي دي يونج، متوسط ميدان أياكس، ولكن برشلونة نجح في حسم الصفقة يناير الماضي مقابل 75 مليون يورو.

ويلعب باريس سان جيرمان مساء اليوم، الأحد، قمة الدوري الفرنسي مع نظيره ليل، والانتصار يعني تتويجه رسمياً بلقب البطولة.