باريس سان جيرمان يدين تعليقات إيفرا المعادية للمثلية

الظهير الفرنسي احتفل أكثر من اللازم بفوز مانشستر يونايتد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أدان باريس سان جيرمان ما وصفه بتعليقات معادية للمثلية الجنسية، وجهها باتريس إيفرا ظهير مانشستر يونايتد السابق تجاهه، وذلك عقب تأهل الأخير على حسابه في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي العاصمي في بيانه:"باريس سان جيرمان يدين التعليقات المعادية للمثلية التي أطلقها باتريس إيفرا ضد النادي وممثليه".

وأضاف:"تلك الملحوظات كانت صادمة للغاية داخل النادي، الذي يلتزم بقيم الاحترام والانفتاح على الآخرين".

وأوضح:"القتال ضد الهوموفوبيا هوأمر في قلب باريس سان جيرمان، مكافحة الهوموفوبيا وكل أشكال التمييز أمر في قلب قيم باريس سان جيرمان".

يذكر أن النادي قد اعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد إيفرا، الذي احتفل بفوز مانشستر يونايتد 3-1 في ملعب حديقة الأمراء، لينهال بالسباب على النادي الفرنسي.