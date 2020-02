باريس سان جيرمان يدعم ضحايا كورونا والصين بقمصان خاصة

قرر نادي باريس سان جيرمان أن يقدم الدعم لصالح ضحايا مرض كورونا الذي ضرب الصين قبل عدة أسابيع.

جاء هذا بعدما غير النادي من شعار الراعي على قميصه الذي سيخوض به مباراة بوردو في الدوري الفرنسي مساء اليوم.

واستبدال باريس سان جيرمان شعار الراعي الخاص به بجملة "أبقي قوية يا صين" باللغتين الصينية والإنجليزية في صدر القميص.

PSG will wear “Stay Strong ” shirts in their clash with this evening to show their support for the victims of the Coronavirus. pic.twitter.com/8skJU4YKh7