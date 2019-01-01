باريس سان جيرمان يخطط للتخلي عن 6 لاعبين الصيف القادم

إحلال وتجديد في صفوف النادي الفرنسي بناء على رغبة ناصر الخليفي

يسعى نادي باريس سان جيرمان، لإجراء بضعة تغييرات بصفوفه بعد نهاية الموسم الحالي، عقب الإخفاق في دوري أبطال أوروبا.

باريس ودع الأبطال بعد الخسارة الصادمة من مانشستر يونايتد، في إياب دور الـ16 من البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن المدرب توماس توخيل قد يبقى بنسبة كبيرة بصفوف نادي العاصمة.

وقرر الألماني بالاتفاق مع ناصر الخليفي مالك النادي التخلي عن بعض اللاعبين.

أبرزهم البلجيكي توماس ميونيه، الفرنسي كريستوفر نكونكو والجناح الإسباني خيسي رودريجيز.

ويطمح باريس في الحصول على مبلغ 80 مليون يورو نظير التخلي عن هذا الثلاثي.

المفاجأة هي رغبة الخليفي في بيع الثنائي أنخيل دي ماريا وإديسون كافاني، بحالة وصول العروض المناسبة للتعاقد مع أي منهما.

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وأخيراً يأتي البرازيلي داني ألفيس، حيث لا توجد هناك نية لدى النادي الفرنسي بالاحتفاظ باللاعب.

صاحب الـ35 عاماً قد يتوجه أخيراً للدوري الإنجليزي من أجل تحقيق حلمه باللعب هناك قبل الاعتزال.