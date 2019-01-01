باريس سان جيرمان يُخطط لإفساد ثورة ريال مدريد الصيفية

ما زالت ردود الأفعال مستمرة على التصريحات الرنانة التي أدلى بها نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، عن رغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد"، لإحياء مسيرته في مكان آخر.

وبصم بطل العالم على صحة الأنباء المنتشرة عن وجود مفاوضات بين وكيل أعماله وأشخاص مقربين من رئيس اللوس بلانكوس فلورنتينو بيريز، تمهيدا للجلوس على طاولة المفاوضات، بعدما يفتح اللاعب الباب لدخول الريال على الخط، بإظهار نواياه في الرحيل.

وهو ما فعله صاحب الـ26 عامًا أمس الأحد، ليعطي وسائل الإعلام في بلدان كرة القدم فرصة ذهبية للتكهن حول مستقبله الموسم المقبل أكثر من أي وقت مضى، وبعد الحديث عن اهتمام الريال في إسبانيا واليوفي في إيطاليا، جاء الوقت على باريس سان جيرمان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت"، فإن النادي الباريسي على أتم الاستعداد لقلب الطاولة على عملاقي الليجا والسيري آ، وذلك بالموافقة على كافة شروط المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودورد، أهمها سعر اللاعب، بإرسال 150 مليون جنيه إسترليني لحساب زعيم أندية البريميرليج محليًا.

أيام قليلة تبقت على بداية كأس الأمم🏆، إليكم اللاعبين أصحاب القيم السوقية الأعلى وسيشاركون في البطولة🔥🔥 pic.twitter.com/y8Xp6c2P5G — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 17, 2019

وقال المصدر، إن سعر بوجبا الباهظ، بإصرار إدارة اليونايتد على الحصول على 150 مليون بعملتهم، بخلاف المتغيرات، قد يعرقل ذهاب النجم الفرنسي إلى "سانتياجو بيرنابيو" أو "يوفتتوس ستاديوم"، على اعتبار أن كلا الناديين، لن تتحمل خزينته أكثر من 100 مليون إسترليني، لإطلاق سراح بوجبا من "أولد ترافورد"، عكس النادي الباريسي، المتأهب لإبرام الصفقة في أي وقت.

وحال صدقت هذه الأنباء، ستكون أشبه بالضربة المزعجة لريال مدريد ورئيسه بيريز، بعد الميركاتو المتميز، بضم خمسة لاعبين دفعة واحدة، بدأت بالثنائي الشاب ميليتاو ورودريجو، ثم الثلاثي لوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي والأخير إدين هازارد.