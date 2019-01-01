باريس سان جيرمان يختتم الدوري الفرنسي بالسقوط أمام ريمس

نهاية غير سعيدة لبطل المسابقة خارج ملعبه

أنهى فريق باريس سان جيرمان، منافساته للدوري الفرنسي هذا الموسم، بالخسارة من مضيفه ريمس بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة من البطولة.

المباراة شهدت اختيار المدرب توماس توخيل لمزيج من العناصر الأساسية والاحتياطية، حيث شارك الثنائي إديسون كافاني وكيليان مبابي بخط الهجوم في غياب نيمار.

الهدف الأول جاء عن طريق رحمان بابا في الدقيقة 36، قبل أن يضيف ماثيو كافارو الثاني لريمس بالدقيقة 56.

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مبابي حاول تقليص الفارق لباريس من أجل تفادي الهزيمة في الدقيقة 59، وفي اللحظات الأخيرة سجل بابلو تشافاريا الهدف الثالث ليخرج ريمس بالثلاث نقاط في النهاية.

وفي باقي مباريات الجولة، تعادل سانت إيتيان مع أنجيه 1/1، وفاز ديجون على تولوز 2/1، وستراسبورج على نانت 1/0، وانتصر نيس ضد موناكو بهدفين نظيفين، ورين على ليل بنتيجة 3/1.

وأما مارسيليا فقد تغلب على مونبيليه بهدف نظيف، وانتزع ليون انتصار مثير على نيمس 3/2، وفاز أميان على جانجون 2/1 وبوردو على كان 1/0.

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النتائج تضع باريس سان جيرمان في المركز الأول فائزاً بالبطولة بـ91 نقطة، يليه ليل بـ75 نقطة ليتأهلان لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويأتي ليون في المركز الثالث بـ72 نقطة ليخوض تصفيات دوري الأبطال، بينما يتأهل سانت إيتيان ورين للدوري الأوروبي، ويلعب ستراسبورج التصفيات المؤهلة لنفس المسابقة.

وبالنسبة للهبوط فيودع جانجون الدوري الفرنسي بـ27 نقطة في المركز الأخير، رفقة كان صاحب المركز التاسع عشر بـ33 نقطة، ويلعب ديجون مباراة فاصلة.