باريس سان جيرمان يُحيي آمال برشلونة في ضم موراتا

لا تزال فرصة تعاقد برشلونة مع ألفارو موراتا هذا الشتاء سانحة، والسبب في ذلك هو باريس سان جيرمان.

شبكة "كالتشيو ميركاتو" تؤكد أن النادي الفرنسي لم يغلق الباب تمامًا في وجه يوفنتوس للتعاقد مع ماورو إيكاردي بالأيام المقبلة.

في وقت سابق، أراد يوفي التخلص من موراتا وجلب إيكاردي، لكن موقف باريس المبدئي كان رافضًا لترك الأرجنتيني نظرًا لوضع الإصابات الراهنة.

لكن الآن، تبدو المفاوضات بين يوفنتوس وباريس في مرحلة أفضل، وقد ينتهي المطاف بإيكاردي عائدًا إلى إيطاليا من بوابة البيانكونيري.

يظل الاختلاف الأكبر بين الناديين حول وجود بند شراء إلزامي في الصيف المقبل، بينما يفضل اليوفي التعاقد مع إيكاردي بصيغة الإعارة فقط دون تضمين هذا الشرط.

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على كل حال، برشلونة يترقب ما ستنتجه هذه المفاوضات، وفي حالة النجاح، فالأكيد أن حظوظ موراتا في الانضمام لكامب نو ستزداد بشدة.

ورغم خروج ماسيميليانو أليجري بتصريحات واضحة أن موراتا لن يغادر هذا الشتاء، إلا أن الأمور كلها قد تتغير حال وصول إيكاردي لأليانز ستاديوم.

موراتا يعد هدفًا لبرشلونة لزيادة الجودة الهجومية، فالبرسا بدون مهاجم صريح باستثناء لوك دي يونج، مما أجبر تشافي على تصعيد فيران جوجتيلا من فريق الرديف.

يُشار إلى أن الصحف الإسبانية في وقت سابق أشارت إلى وجود اتفاق بالفعل بين موراتا وبرشلونة على كافة الشروط الشخصية لعقده.