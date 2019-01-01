باريس سان جيرمان يتواصل مع نجم أياكس لضمه في الصيف

هل ينجح أياكس في جلب نجم أياكس؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات الحارس أندري أونانا نجم فريق أياكس الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكر "راديو مونتي كارلو" حيث أكد أن الفريق يريد منح حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس بعض المنافسة على مركز حراسة المرمى.

وذكرت التقارير أن النادي قد تواصل مع اللاعب بالفعل في الفترة الماضية للتعرف على رغباته وتحسس إمكانية إنضمامه لصفوف بطل الدوري الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

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وكان ريال مدريد قد حصل على خدمات حارس باريس سان جيرمان السابق ألفونس أريولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وانتقل نافاس من الملكي للفريق الفرنسي.

وخسر باريس سان جيرمان خدمات أسطورة منتخب إيطاليا وفريق يوفنتوس جيانلويجي بوفون في الصيف الماضي عقب انتهاء تعاقده وعودته للبيانكونيري.

جدير بالذكر أن نافاس كان قد شارك في تسع مباريات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بكل البطولات وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فقط وخرج بشباك نظيفة في سبع مناسبات.