باريس سان جيرمان يتخطى برشلونة ويقترب من دي ليخت

المدافع الهولندي مطلب لعديد الأندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان في طريقه لحسم صفقة انضمام ماتياس دي ليخت من أياكس بعد تكثيف مفاوضاته في الساعات الأخيرة.

المدافع الهولندي الشاب يعد مطمعاً لعديد الأندية، وعلى رأسها برشلونة وقطبي مانشستر ويوفنتوس، ورفض اللاعب مؤخراً الكشف عن وجهته المقبلة.

وذكر "جيانلوكا دي مارزيو"، الصحفي في "سكاي"، أن وكيل دي ليخت مينو رايولا متواجد في باريس واجتمع مع ليوناردو، المدير الرياضي الجديد المرتقب لبي إس جي.

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وأوضح التقرير أن ليوناردو قدم عرضاً رسمياً لرايولا بخصوص ضم موكله، وأن المفاوضات بين الطرفين في مراحل متقدمة.

ويطالب أياكس، بحسب آخر التقارير، بمبلغ يقارب 80 مليون يورو، لبيع قائده الشاب بعد تألقه الكبير خلال الموسم الجاري على الصعيدين المحلي والقاري.

وقاد دي ليخت أياكس للثنائية المحلية ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما بلغ نهائي دوري أمم أوروبا مع المنتخب الهولندي وخسر من البرتغال.