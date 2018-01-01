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باريس سان جيرمان يتحرك نحو نجم نابولي

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Francesco Pecoraro/Getty Images
توخيل أُعجب باللاعب في لقاء الفريقين بدوري الأبطال

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان تحرك من أجل ضم البرازيلي آلان، متوسط ميدان نابولي، بالفترة المقبلة.

ويتمتع آلان بدوراً أساسياً مع المدير الحالي لنابولي كارلو أنشيلوتي وتم استدعائه في التجمع الأخير للمنتخب البرازيلي بعد صراع مع إيطاليا.

وقالت "كوريري" أن توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، أعجبته إمكانيات آلان في اللقاءين مع نابولي بدوري الأبطال وطلب ضمه.

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وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان مستعد لعرض 50 مليون يورو لضم اللاعب ولكن النادي الإيطالي أكد رفضه بيع لاعبه بهذا المقابل.

وكشف التقرير أن باريس التقى بوكيل اللاعب خوان جيميلي في الأيام الماضية في روما وطلب منه التواصل مع نابولي وتقديم العرض.

وكان آلان انضم إلى نابولي في 2015 قادماً من أودينيزي مقابل 15 مليون يورو ولاعبه بريتوس وإعارة دوفان زاباتا.

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