باريس سان جيرمان يتحرك نحو نجم نابولي

توخيل أُعجب باللاعب في لقاء الفريقين بدوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان تحرك من أجل ضم البرازيلي آلان، متوسط ميدان نابولي، بالفترة المقبلة.

ويتمتع آلان بدوراً أساسياً مع المدير الحالي لنابولي كارلو أنشيلوتي وتم استدعائه في التجمع الأخير للمنتخب البرازيلي بعد صراع مع إيطاليا.

وقالت "كوريري" أن توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، أعجبته إمكانيات آلان في اللقاءين مع نابولي بدوري الأبطال وطلب ضمه. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان مستعد لعرض 50 مليون يورو لضم اللاعب ولكن النادي الإيطالي أكد رفضه بيع لاعبه بهذا المقابل.

وكشف التقرير أن باريس التقى بوكيل اللاعب خوان جيميلي في الأيام الماضية في روما وطلب منه التواصل مع نابولي وتقديم العرض.

وكان آلان انضم إلى نابولي في 2015 قادماً من أودينيزي مقابل 15 مليون يورو ولاعبه بريتوس وإعارة دوفان زاباتا.