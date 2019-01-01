باريس سان جيرمان يتحرك لضم نجم أتلتيكو

بطل فرنسا وبحث مستمر عن تدعيمات جديدة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان لم يفقد الأمل في إمكانية التعاقد مع حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك في الصيف المقبل.

ويملك أوبلاك شرطاً جزائياً في عقده الممتد حتى 2021 مع الروخي بلانكوس بقيمة 100 مليون يورو.

وقالت "ماركا" إن نصار الخليفي، رئيس بي إس جي، معجب بإمكانيات الحارس السلوفيني ويراه كحامي العرين المستقبلي لفريقه.

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وأشار التقرير أن رغم اقتراب أوبلاك من تجديد عقده مع أتلتيكو، ولكن الخليفي عازم على محاولة التفاوض مع النادي الإسباني.

وكانت آخر التقارير الآتية من إسبانيا تحدثت عن اتفاق وشيك بين أوبلاك وناديه لتمديد عقده لعامين إضافيين ورفع الشرط الجزائي إلى 200 مليون يورو.

باريس سان جيرمان يملك حالياً ألفونس أريولا وجيانلويجي بوفون، والأخير قيل إن سيتم تمديد تعاقده لعام إضافي.

ويلعب أتلتيكو مدريد هذ الأسبوع أمام ليجانس في محاولته باللحاق بالمتصدر برشلونة في قمة الليجا.