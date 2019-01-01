النتائج المباشرة
الانتقالات

باريس سان جيرمان يتحرك لضم نجم أتلتيكو

التعليقات()
GETTY IMAGES
بطل فرنسا وبحث مستمر عن تدعيمات جديدة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان لم يفقد الأمل في إمكانية التعاقد مع حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك في الصيف المقبل.

ويملك أوبلاك شرطاً جزائياً في عقده الممتد حتى 2021 مع الروخي بلانكوس بقيمة 100 مليون يورو.

وقالت "ماركا" إن نصار الخليفي، رئيس بي إس جي، معجب بإمكانيات الحارس السلوفيني ويراه كحامي العرين المستقبلي لفريقه.

اختيارات المحررين

سكالوني يوضح أسباب عودة ميسي واستبعاد أجويرو وإيكاردي

رسمياً | يويفا يبدأ التحقيق بخرق مانشستر سيتي لقوانين اللعب المالي النظيف

وأشار التقرير أن رغم اقتراب أوبلاك من تجديد عقده مع أتلتيكو، ولكن الخليفي عازم على محاولة التفاوض مع النادي الإسباني.

وكانت آخر التقارير الآتية من إسبانيا تحدثت عن اتفاق وشيك بين أوبلاك وناديه لتمديد عقده لعامين إضافيين ورفع الشرط الجزائي إلى 200 مليون يورو.

باريس سان جيرمان يملك حالياً ألفونس أريولا وجيانلويجي بوفون، والأخير قيل إن سيتم تمديد تعاقده لعام إضافي.

ويلعب أتلتيكو مدريد هذ الأسبوع أمام ليجانس في محاولته باللحاق بالمتصدر برشلونة في قمة الليجا.

إغلاق