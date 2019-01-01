باريس سان جيرمان يؤكد إصابة ألفيس ومونييه

تعرف على تفاصيل إصابة ألفيس ومونييه في كلاسيكو فرنسا أمام مارسيليا

اكد نادي باريس سان جيرمان تعرض داني ألفيس وتوماس مونييه لإصابة في الركبة بمباراة مارسيليا في كلاسيكو فرنسا.

مونييه وألفيس خرجا بين شوطي مباراة مارسيليا يوم الأحد الماضي والتي انتهت بفوز سان جيرمان بثلاثية لهدف.

وفي بيان رسمي أصدره بطل الدوري الفرنسي أكد معاناة البلجيكي من إصابة في الركبة اليمنى بقطع في الرباط، أما البرازيلي يعاني من كدمة في الركبة اليسرى.

ولم يحدد البيان الفترة المتوقع فيها غياب الثنائي عن الملاعب حتى الآن.

التقارير الصحفية تؤكد عدم رغبة باريس سان جيرمان في تمديد عقد ألفيس ورحيله بنهاية الموسم.

ويقترب جوليان دراكسلر من العودة إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها ضد مانشستر يونايتد وحرمته من تمثيل منتخب ألمانيا في فترة التوقف الدولي.

💫من تيفينتي إلى هيرينفين ثم أياكس ومن هولندا 🇳🇱 إلى المغرب🇲🇦 ، كيف سارت الـ 26 سنة التي مرت من حياة حكيم زياش 🎩 pic.twitter.com/lDZC59OBRp — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 19, 2019

باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

ويخوض بطل الليج 1 أول مباراة يوم 31 مارس ضد تولوز بعد العودة من التوقف الدولي.