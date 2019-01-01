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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

باريس سان جيرمان يؤكد إصابة ألفيس ومونييه

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AFP
تعرف على تفاصيل إصابة ألفيس ومونييه في كلاسيكو فرنسا أمام مارسيليا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اكد نادي باريس سان جيرمان تعرض داني ألفيس وتوماس مونييه لإصابة في الركبة بمباراة مارسيليا في كلاسيكو فرنسا.

مونييه وألفيس خرجا بين شوطي مباراة مارسيليا يوم الأحد الماضي والتي انتهت بفوز سان جيرمان بثلاثية لهدف.

وفي بيان رسمي أصدره بطل الدوري الفرنسي أكد معاناة البلجيكي من إصابة في الركبة اليمنى بقطع في الرباط، أما البرازيلي يعاني من كدمة في الركبة اليسرى.

ولم يحدد البيان الفترة المتوقع فيها غياب الثنائي عن الملاعب حتى الآن.

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التقارير الصحفية تؤكد عدم رغبة باريس سان جيرمان في تمديد عقد ألفيس ورحيله بنهاية الموسم.

ويقترب جوليان دراكسلر من العودة إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها ضد مانشستر يونايتد وحرمته من تمثيل منتخب ألمانيا في فترة التوقف الدولي.

باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

ويخوض بطل الليج 1 أول مباراة يوم 31 مارس ضد تولوز بعد العودة من التوقف الدولي.

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