باريس سان جيرمان مستعد للتضحية بإيدينسون كافاني

باريس سيفسح الباب لكافاني للرحيل في حال أراد النجم الأوروجوياني ذلك

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت العديد من المصادر الصحفية الفرنسية أن باريس سان جيرمان سيترك الباب مفتوحًا لكافاني في حال أراد المغادرة.

وعلى الرغم من أن مدربه يعارض مسألة رحيله، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان يبدو أنها ليست متمسكة بكافاني بالقدر الكافي.

ورغم كل هذا، يبدو أن كافاني يريد إنهاء حياته المهنية واعتزال كرة القدم في صفوف باريس سان جيرمان.

وفي يونيو المقبل، سيكون كافاني ينتظر نهاية عقده بعدها بعام واحد، وحتى الآن لا يوجد أي تحرك من أجل التجديد من قبل الإدارة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

ووفقًا لصحيفة لو باريزيان، فإن كافاني ينتظر فقط من إدارة باريس سان جيرمان التفاوض بشأن العقد الجديد.

وأضافت الصحيفة إلى أن كافاني لا يريد الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية في الوقت الحالي، حيث ستضع زوجته طفلها في يونيو المقبل.

ويريد كافاني وعائلته الاستقرار في العاصمة الفرنسية، وهو ما يجعله متمسكًا بالبقاء هناك أكثر من أي وقت مضى.

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يذكر أن العديد من الشائعات التي تحدثت عن رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي قد أثيرت حول كافاني في الفترة الأخيرة.