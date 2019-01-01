باريس سان جيرمان مستاء من موقف رابيو بعد الخسارة من مانشستر يونايتد

رابيو احتفل بخروج باريس سان جيرمان من مانشستر يونايتد. ما هو رد فعل الإدارة؟

أبدى المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أنتيرو هنريكي، استيائه من تصرف أدريان رابيو، لاعب الفريق، بعد الخسارة من مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

رابيو احتفل في ملهى ليلي عقب توديع دوري أبطال أوروبا وذلك لكونه مستبعدًا من القائمة منذ ديسمبر الماضي بعد رفض تمديد عقده.

وقال هنريكي في تصريحات لراديو مونت كارلو الفرنسي: "ما فعله رابيو أمر غير احترافي بالمرة وتصرف مشين للاعب".

وتابع: "رابيو لا يزال لاعبًا في الفريق وعقده سوف ينتهي في يونيو المقبل ولذلك عليه احترام هذا التعاقد".

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التقارير الصحفية تؤكد رغبة اللاعب في الانضمام إلى برشلونة إلا أنّ النادي الكتالوني تغاضى عن الصفقة بعد ضم فرينيكي دي يونج.

وبجانب برشلونة، يسعى يوفنتوس الإيطالي وليفربول وتوتنهام وأرسنال من انجلترا لضم اللاعب بالمجان في الصيف المقبل.