باريس سان جيرمان يغري مبابي بامتيازات نيمار لنسيان ريال مدريد

باريس سان جيرمان يخطط لإغراء مبابي بالمساواة مع نيمار.

ذكر الصحفي المختص بشؤون الكرة الفرنسية جوناثان جونسون " أن باريس سان جيرمان قد عرض على كيليان مبابي عقدًا مشابهًا لنيمار من أجل إقناع المهاجم بتجاهل فكرة انضمامه ريال مدريد .



وارتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال للعب في فريق ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية العام المقبل.



ويحصل حالياً نيمار مع باريس سان جيرمان على راتب سنوي يقدر بـ 26.8 مليون إسترليني بعد الضرائب، أي يتقاضى 515 ألف إسترليني في الأسبوع ، مما يجعله واحدًا من أعلى لاعبي كرة القدم أجورًا في العالم.

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وقال جوناثان جونسون لـ Transfer Talk : "مبابي يريد الانتظار ورؤية كيف سينتهي مشوار البي إس جي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".



وتابع "باريس حقق تقدمًا بالتأهل لربع النهائي ، لكن المشكلة هي أن باريس سان جيرمان لا يعرف ما إذا كان قادرًا على المضي قدمًا في الوقت الحالي عند استئناف البطولة في أغسطس المقبل .



وأضاف "لقد أوضح بي إس جي له بالفعل أنه يريد أن يقدم له نفس الشروط المالية التي يتمتع بها نيمار ، في ضوء حقيقة أن مبابي أصبح أحد النجوم البارزين للنادي.



وأكمل "باريس سان جيرمان على استعداد لتحريك كل شيء للحفاظ على مبابي. ولكن حتى ينتهي دوري أبطال أوروبا ونعرف بالضبط مكان انتهاء النادي ، لا أعتقد أننا سنرى أي تقدم كبير هناك.



وبعد أن أكد باريس التوقيع مع المهاجم ماورو إيكاردي بصفة نهائية ، يشعر جونسون أن إدينسون كافاني سيكون واحدًا من أربعة لاعبين يغادرون بارك دي برينس هذا الصيف ، إلى جانب تياجو سيلفا.



وأوضح جونسون: "القرار بشأن إيكاردي كان لا بد من اتخاذه في نهاية شهر مايو ، لذا تعرض باريس سان جيرمان لضغط قليل". "الآن وضع باريس سان جيرمان هو: ماذا يفعلون مع بعض اللاعبين الذين هم خارج العقد؟"



وتابع "توماس مونيير عقده على وشك الانتهاء. ليوين كورزاوا كذلك. ثم لديك القبطان ، تياجو سيلفا ، و إدينسون كافاني.



واختتم" يبدو من المرجح أن هؤلاء اللاعبين الأربعة سيغادرون باريس سان جيرمان. كانت هناك محادثات مبدئية حول التجديد لشخص أو اثنين منهم ، ولكن هذا سيتطلب من هؤلاء اللاعبين الحصول على تخفيض كبير في الأجور ، وهذا ليس بالضرورة أن اللاعبين تكون على استعداد للقيام به.