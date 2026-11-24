تقديم مباراة باريس سان جيرمان وروما في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 حديقة الأمراء

يستضيف باريس سان جيرمان روما هذا الأسبوع على ملعب بارك دي برانس في دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تجمع فريقين يقدمان مستويات قوية محليًا في العاصمة الفرنسية. تنطلق المباراة الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش. يحتل روما المركز العشرين في جدول مرحلة الدوري، بينما يتصدره باريس سان جيرمان.

حامل اللقب يحقق العلامة الكاملة حتى الآن

يخوض فريق لويس إنريكي المباراة بعدما فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكان آخر انتصاراته الفوز على نيس 3-2 يوم السبت، ليحافظ على صدارة الدوري الفرنسي. لكن هذا الفوز جاء بثمن، إذ تعرض الجناح النجم ديزيريه دوي لقطع في الرباط الصليبي الأمامي الأيمن، وسيغيب حتى نهاية الموسم، لينضم إلى خفيتشا كفاراتسخيليا ضمن الغائبين لفترة طويلة. ومع ذلك، فاز الفريق المتوج باللقب مرتين بمبارياته الأربع في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مسجلًا 20 هدفًا خلالها.

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روما غزير الأهداف يزور باريس بثقة

يصل روما إلى باريس بعد فوزه 5-1 على بارما في مباراة سجل فيها دونييل مالين أربعة أهداف. وسجل فريق جيان بييرو جاسبريني 19 هدفًا في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر. لكن الفريق الإيطالي يحتاج إلى مزيد من الثبات في أوروبا، إذ تفصله خمس نقاط عن المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

حقق باريس سان جيرمان 12 فوزًا متتاليًا، وهي أطول سلسلة انتصارات في مسيرة لويس إنريكي التدريبية.

سيشكل غياب ديزيريه دوي ضربة كبيرة لباريس سان جيرمان، إذ يتصدر لاعبي الفريق في عدد التسديدات (45) والفرص التي صنعها (31).

سجل روما في تسع مباريات متتالية، محرزًا 19 هدفًا خلالها.

التشكيلتان المتوقعتان

باريس سان جيرمان (4-3-3): سافونوف؛ حكيمي، زابارني، باتشو، هيرنانديز؛ نيفيش، فيتينيا، رويز؛ أكليوش، مايولو، فيران.

روما (3-4-2-1): فاسكيز؛ مانشيني، باليردي، هيرموسو؛ مولينا، كريستانتي، دي رون، ويسلي؛ سولي، مورا؛ مالين.

أخبار الفريقين والقائمتان