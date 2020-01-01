كاكا: نيمار يستحق الكرة الذهبية في هذه الحالة

فرصة قوية للنجم البرازيلي هذا الموسم

يؤمن النجم البرازيلي السابق كاكا، بقدرة مواطنه نيمار، على الفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام مع باريس سان جيرمان.

نيمار انضم لباريس في 2017 قادماً من برشلونة بـ222 مليون يورو، وحقق العديد من الإنجازات والنجاحات على المستوى المحلي في فرنسا، ولكنه فشل في تحقيق دوري أبطال أوروبا.

الفرصة تبدو قوية هذه المرة لنيمار للفوز بالبطولة مع الفريق الفرنسي، حيث تأهل لدور الثمانية من الأبطال، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند في دور الـ16.

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وقال كاكا عن مواطنه:"أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم هذه الأيام، فوزه بالكرة الذهبية يعتمد بشكل كبير على ما سيحققه فريقه ودوره بهذا النجاح".

وأضاف:"دعونا ننظر الآن لدوري أبطال أوروبا المقام في لشبونة، لو نجح نيمار في قيادة الفريق للحصول على اللقب، سيستحق جائزة الأفضل في العالم بدون أي شك".

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يذكر أن كاكا كان آخر من يحصل على الكرة الذهبية قبل سيطرة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث حصل عليها في 2007، قبل أن يكسر مودريتش هيمنة الثنائي في 2018.