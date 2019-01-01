باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار

فريق العاصمة الفرنسي مستاء من التدخلات العنيفة التي تحدث لنيمار من جانب المنافسين

وجّه أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، خطابًا إلى لجنة الحكام للمطالبة بحماية اللاعبين بصورة أكبر بعد إصابة نيمار.

نيمار تعرض لإصابة أمام ستراسبورج في كأس فرنسا والتي تشبه ما حدث له العام الماضي.

وقالت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية إنّ باريس سان جيرمان وجّه خطابًا شديد اللهجة إلى لجنة الحكام في الليج 1 لانتقاد عدم حماية اللاعبين وكثرة التدخلات العنيفة.

وعبّر النادي عن غضبه من إصابة نيمار واستمرار اللعب بخشونة وتعمد التدخل العنيف على لاعبي الفريق.

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(📸:IG/ronaldinho) pic.twitter.com/Oi4ad7oU7Q — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

وأرفق النادي إحصائية بعدد التدخلات العنيفة التي تعرض لها نيمار في المباراة وكذلك خلال الموسم الجاري، مطالبًا اللجنة بحماية أكبر للاعبين.

جدير بالذكر أنّ الإصابة قد تحرم البرازيلي من التواجد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما حدث الموسم الماضي بالغياب عن لقاء الإياب ضد ريال مدريد.

وكان المدير الفني لمنتخب البرازيلي، تيتي، قد عبّر عن خوفه من غياب نيمار عن بطولة كوبا أمريكا.