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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

باريس سان جيرمان يعلن تمديد عقد توخيل

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Getty Images
ويضع حداً للشائعات

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن باريس سان جيرمان عن تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل لموسم إضافي، ليضع حداً للشائعات عن رحيله من منصبه.

توخيل تحدث عقب مباراة ريمس بالأمس حول الأمر ساخراً مع الصحافة، وقال إنه يشعر أن الإعلام يعلم شيئاً هو يجهله بخصوص مستقبله.

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ونشر بي إس جي بياناً رسمياً كتب فيه أن توخيل تم تمديد عقده لعام إضافي لينتهي في 2021 بدلاً من عقده الحالي.

وأحاطت الشائعات بمستقبل توخيل مع بي إس جي، وتم ترشيح ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، وجوزيه مورينيو، المدير الفني البرتغالي، لمنصبه.

وقاد توخيل الفريق للتتويج بالدوري الفرنسي في موسمه الأول، ولكن خسر لقبي كأس فرنسا والرابطة، وودع دوري الأبطال على يد مانشستر يونايتد في دور الستة عشر.

 

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