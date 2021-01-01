باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إطار مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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29 نيمار يطالب بركلة جزاء لسقوطه داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

27 غير معقوووووووووول، مرتدة في منتهى الخطورة لباريس، مبابي يمرر لنيمار الذي كان منفردًا تمامًا بالمرمى ولكن نوير يتألق ويحافظ على حظوظ بايرن ميونخ

26 تسديدة قووووووووووية من كيميش ولكن الكرة تمر بجوار القائم

25 أووووووووووووووووووووووووووووووه أخطر فرص بايرن في المباراة، تسديدة رائعة وقوية من ساني من خارج حدود منطقة الجزاء، تمر بجوار القائم الأيمن بقليل

24 بايرن يواصل إرسال الكرات العرضية من الجهة اليسرى ولكن دفاع باريس سان جيرمان يقظ حتى الآن

19 مرة أخرى بايرن يخترق الجبهة اليمنى لباريس، ولكن الهجمة لا تكتمل بسبب التباطؤ في التسديد من داخل منطقة الجزاء

17 تعطل اللعب بسبب سقوط دي ماريا للإصابة

15 مرور ربع ساعة على بداية المباراة، وباريس يدافع بشكل جيد حتى الآن

9 أوووووووووووه نيمار يهدر فرصة هدف محقق لباريس، عرضية من مبابي وارتباك من دفاع بايرن في تشتيت الكرة، البرازيلي يجد نفسه أمام المرمى ويسدد ولكن نوير يتعملق

8 عرررضية لبايرن تصل إلى مولر يلمسها برأسه، ولكنها تصل سهلة لنافاس

6 كرررة طولية تصل إلى كومان الذي يمرر إلى موتينج ولكنه يتباطئ في التسديد ويقطع دفاع باريس سان جيرمان الكرة في توقيت حرج

5 عرررررضية من الجهة اليسرى لبايرن ميونخ ولكن نافاس يمسك بالكرة

3 أوووووووووووووه خطيرة لباريس، الكرة تصل إلى مبابي على الجهة اليمنى ويسدد ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لنوير

2 الرسم التكتيكي للبايرن في حال استحواذ باريس سان جيرمان على الكرة هو 4-4-2

انطلاق المباراة

تشهد المباراة عدة غيابات للإصابة مثل ماركينيوس من جانب باريس سان جيرمان، وكلا من جوريتسكا وزولة من جانب الضيوف فريق بايرن ميونخ

تشكيل باريس سان جيرمان

يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

نافاس

ديالو - دانيلو - كيمبيمبي - داجبا

باريديس - جايي

دراكسلر - نيمار - دي ماريا

ديمبيلي

Quel sera le onze de départ ce soir ? 📋



Voici la réponse 👇#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/63LT7MS7GY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021

تشكيل بايرن ميونخ

يبدأ المدرب هانز فليك بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



نوير

ديفيس - هيرنانديز - بواتينج - بافارد

ألابا - كيميش

كومان - مولر - ساني

موتينج



انتهت مباراة الذهاب بفوز غير متوقع للفريق الفرنسي على حامل اللقب في عُقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن لاعبو العملاق البافاري يبدون واثقين تمامًا من التأهل للدور التالي بعد أن قدم الفريق مباراة ممتازة برغم الخسارة، حيث كان ينقصه التوفيق فقط للفوز وبنتيجة عريضة!.

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