دراكسلر يقترب من العودة للدوري الألماني

ظهور محدود لصانع ألعاب باريس مع الفريق هذا الموسم

يستمر يورجن كلينسمان مدرب هيرتا برلين الجديد، في محاولاته من أجل ضم بعض اللاعبين البارزين لصفوف فريقه، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

البداية كانت بجرانيت جاكا لاعب وسط أرسنال، بوجود أنباء قوية حول اتفاق النادي الألماني مع المدفعجية لإعادة الدولي السويسري للبوندسليجا مرة أخرى.

والآن صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، أكدت رغبة كلينسمان في جلب جوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان في يناير المقبل.

باريس لا يمانع التخلي عن اللاعب في حالة وصول العرض المناسب، نظراً لخروج صانع ألعاب الفريق بشكل كامل من حسابات المدرب توماس توخيل.

ومن جانبه يؤمن كلينسمان في قدرته على مساعدة دراكسلر لاستعادة بريقه مرة أخرى، ليصبح من أبرز النجوم في ألمانيا وتكرار مستواه السابق مع فولفسبورج.

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النادي الفرنسي أنفق 36 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب في 2017، ومن المتوقع ان يطالب بمبلغ مماثل من أجل بيعه واستغلال القيمة المالية لجلب لاعب آخر.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة ظهر في 8 مباريات فقط مع باريس هذا الموسم، لم يسجل خلالهم أي أهداف وصنع هدفين حتى الآن في 456 دقيقة بجميع البطولات.