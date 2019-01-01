الانتقالات

باريس يتراجع عن ضم ألان وجيريرو بسبب ليوناردو

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تغير في مخططات كبير فرنسا

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن أسباب تراجع باريس سان جيرمان عن إتمام صفقتي ألان من نابولي ورافائيل جيريرو، مدافع بوروسيا دورتموند، هي عودة ليوناردو مديراً رياضياً للنادي.

ليوناردو عاد مطلع هذا الصيف مجدداً لباريس سان جيرمان بعد غياب لخمس سنوات وفترة مع ميلان في إيطاليا.

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وذكرت "بيلد" ومواقع فرنسية أن بي إس جي كان قد حسم ضم جيريرو من دورتموند وقت وجود أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق، ولكن وصول ليوناردو عطل الصفقة.

جيريرو عقده مع دورتموند ينتهي في يونيو 2020، وفريقه لا يمانع رحيله، بحسب التقارير، مقابل تحصله على 15 مليون يورو.

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وفي نفس السياق، ذكر "culturePSG" أن الفريق تراجع عن ضم البرازيلي ألان رغم المفاوضات المكثفة بسبب عدم اقتناع ليوناردو بإتمام الصفقة.

وكان بي إس جي قريباً من ضم ألان في يناير الماضي مقابل ما يقارب 80 مليون يورو، ولكن نابولي رفض حسم الصفقة.

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