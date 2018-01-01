رسميًا – باريس سان جيرمان يجدد تعاقده مع أريولا

باريس سان جيرمان ينجح في تجديد تعاقده مع حارسه الفرنسي ألفونسو أريولا حتى عام 2023.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن تمديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي ألفونسو أريولا حارس مرمى الفريق حتى عام 2023.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي عبر موقع الإلكتروني وأكد خلاله أن التجديد جاء بعد فترة قصيرة من المفاوضات مع أريولا.

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وقال اللاعب في تصريحات صحفية لصالح الموقع الإلكتروني للنادي: "الأمر هام للغاية بالنسبة لمسيرتي أن أستمر وأتطور هنا رفقة باريس سان جيرمان".

وأضاف: "هذا ليس مجرد نادي ألعب له، أنا أحمل باريس سان جيرمان في قلبي، فهنا اكتشفت موهبتي وقدرتي على اللعب في أفضل المستويات".

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وأكمل: "هنا حصلت على الفرصة لأكون صاحب طموحًا كبيرًا، بجوار زملائه غاية في الروعة، وبوجود دعم كبير من الجماهير، لا يزال لدينا الكثير من القصص الجميلة التي سنكتبها سويًا".

وقال ناصر الخليفي رئيس النادي: "من العظيم بالنسبة لي ومن دواعي الفخر أننا استطعنا تجديد تعاقدنا مع أريولا، هو واحد من أهم لاعبي فريقنا ونقدر جيدًا ما يقدمه لنا نحن والجماهير، لقد اختار أن يكون مخلصًا لنا ويستمر لفترة أطول".