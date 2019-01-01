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الدوري الإنجليزي الممتاز

باريس سان جيرمان يدخل سباق مطاردة مونشي

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Getty Images
أندية عدة تخطب ود الإسباني
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت مصادر صحفية أن ليس أرسنال فقط هو من يحاول التعاقد مع المدير الرياضي لروما مونشي، ولكن كذلك بطل فرنسا باريس سان جيرمان.

وتلقى الإسباني انتقادات عدة في العاصمة الإيطالية بسبب تفريطه في عديد من نجوم الفريق مثل رادجا ناينجولان، كيفين ستروتمان، ومحمد صلاح.

وقالت "كوريري" إن بي إس جي يتابع الموقف عن كثب وإمكانية رحيل مونشي عن روما، ويراه كمرشح مناسب لتولي المنصب في باريس.

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وارتبط بي إس جي أيضاً بإيريك أبيدال، السكرتير الرياضي لبرشلونة، بحسب الصحافة الإسبانية لتعويض أتيرو هنريكي، المدير الرياضي، الحالي لبطل فرنسا.

ونفى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، الاستغناء عن هنريكي والتعاقد مع أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، في منصبه.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه ويملك مؤجلتين.

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