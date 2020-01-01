باريس سان جيرمان أراد الثأر من لاعب دورتموند وباريديس تزعم التنفيذ

هل نجح؟

تحدث تقرير من صحيفة "لو باريزان" الفرنسية عن أن لينادرو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان، أراد الثأر من إيمري تشان، لاعب بوروسيا دورتموند، قبل مباراتهما في دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب انتصر فيها دورتموند بهدفين لهدف في ألمانيا، وتمكن البي آس جي من العودة في الإياب على ملعب حديقة الأمراء والانتصار بهدفين نظيفين والعبور لربع نهائي البطولة.

وكان هناك حالة من الحدة واضحة بين لاعبي الفريقين، وليس أدل على ذلك من سخرية لاعبي باريس من إيرلينج هالاند مع كل هدف وبعد المباراة.

المزيد من الفرق

فيديو.. نيمار يسخر من هالاند بعد وداع دورتموند لدوري الأبطال

وبحسب لو باريزان فإن باريديس أخبر زملائه قبل بدء مباراة الإياب أن هناك ثأر شخصي بينه وبين تشان من مباراة الذهاب وأنه سيتولى أمره خلال المباراة.

الدولي الأرجنتيني يرى أن تشان لاعب عنيف يجب أن يتم تحذيره منذ البداية وأنه سيئ ويجب التعامل معه بالمثل، وبالتبعية كان هدفه هو إيقافه بشتى السبل والعمل على ترهيبه.

تشان عمد على التدخل بعنف وترهيب لاعبي باريس خلال مباراة سيجنال إيدونا بارك، مما دفع باريديس لوضع الأمر في ذهنه وأراد الرد عليه وكان له ما أراد بالفعل.

خلال أول 5 دقائق من عمر مباراة الإياب أقدم باريديس على تدخل عنيف مع تشان تبعه شجار بينهما ربما كان سببًا في فرض البي آس جي ولاعبيه شخصيتهم على المباراة مبكرًا.