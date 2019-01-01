توخيل: غياب نيمار ومبابي ساهم في فوزنا على ريال مدريد

تعرف على تصريحات توخيل حول نيمار ومبابي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أنّ غياب نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي كان أمرًا إيجابيًا للفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد خسر بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الألماني في تصريحات صحفية: "غياب إيدنسون كافاني ونيمار ومبابي ساعد الفريق لأن الضغط صار أقل ولم يتوقع أحد أن نستطيع الفوز دون وجود الثلاثي".

وتابع: "أحيانًا يكون غياب نجوم الفريق أمر يصب في الصالح العام لأنه يقلل من الضغط على اللاعبين".

وحقق سان جيرمان أول فوز له على ريال مدريد في تاريخ المواجهات كما تصدر المجموعة مستغلًا تعادل كلوب بروج مع جلطة سراي".

من جانبه، علّق تياجو سيلفا على الفوز في المباراة بقوله: "الفوز ليس رسالة إلى الفرق الأوروبية. لقد استعدينا جيدًا للقاء وحققنا ما نرغب في تحقيقه".

واختتم: "لأجل الفوز في مثل هذه المباريات علينا اللعب مثل اليوم وامتلاك الشخصية والحالة العدوانية".