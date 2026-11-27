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أفادت تقارير بأن باريس سان جيرمان استفسر مجددًا عن مهاجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز، في ظل أزمة إصابات حادة يعانيها خط هجومه قبل يناير. كما أبقى الاهتمام المتجدد من بطل أوروبا آرسنال، المعجب باللاعب منذ فترة طويلة، في حالة ترقب، رغم أن النادي الإسباني ومحيط اللاعب أغلقا الباب أمام أي رحيل في منتصف الموسم.

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ضربات هجومية موجعة لباريس سان جيرمان

بحسب موقع TEAMtalk، يدرس باريس سان جيرمان سوق المهاجمين بعد تعرض ديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا لإصابتين ستبعدانهما حتى نهاية الموسم. وبينما تضم القائمة المختصرة للعملاق الفرنسي عدة أجنحة بالفعل، فقد استفسر النادي أيضًا عن إمكانية التعاقد مع ألفاريز. لكن أتلتيكو لا ينوي البيع في منتصف الموسم، فيما يؤكد وكلاء المهاجم أن الانتقال في يناير ليس مطروحًا.

سيميوني يدعم المهاجم الأرجنتيني العائد بقوة

تؤكد مصادر في مدريد أن ألفاريز لا يضغط للرحيل في الشتاء، خاصة أنه يعيش انتعاشة قوية بعد استبعاده من خطط دييجو سيميوني في وقت سابق من الموسم. واستعاد اللاعب البالغ 25 عامًا أفضل مستوياته في آخر 10 مباريات خاضها مع ناديه ومنتخب بلاده، إذ سجل ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة، من بينها هدف في الفوز على فايكينج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وجدد سيميوني ثقته علنًا في المهاجم عقب ذلك الانتصار، قائلًا: «أنا سعيد به. أحبه كإنسان، وسأدعمه كلاعب كرة قدم. لا توجد لعبة لا تمر عبره ولا تكون مهمة. ليست لدي أي شكوك. للوصول إلى حيث نريد، نحتاج إلى أفضل نسخة من خوليان ألفاريز».

آرسنال يراقب الموقف عن كثب

سبق أن تابع كل من باريس سان جيرمان وآرسنال الدولي الأرجنتيني خلال الصيف، حين تطورت قصة انتقال مرتبطة ببرشلونة. ورغم رغبة ألفاريز في دراسة الانتقال إلى كتالونيا، تمسك أتلتيكو بموقفه ومنع رحيله، ما دفع مهاجم مانشستر سيتي السابق إلى العودة إلى العاصمة الإسبانية والاعتذار.

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ويشير التقرير إلى أن آرسنال على علم بتحرك باريس سان جيرمان المتجدد، ولا يزال يرى في ألفاريز لاعبًا قادرًا على تطوير خط هجوم ميكيل أرتيتا بشكل كبير. بل إن آمال آرسنال في إبرام صفقة في منتصف الموسم تزايدت الشهر الماضي وسط تقارير تفيد بأن مارتن زوبيميندي قد يُعرض في صفقة تبادلية .

معركة انتقالات صيفية تلوح في الأفق

ومع إصرار سيميوني على استخراج أفضل ما لدى ألفاريز، بات انتقاله في يناير مستبعدًا تمامًا بالنسبة إلى باريس سان جيرمان وآرسنال على حد سواء. وسيضطر بطل فرنسا على الأرجح إلى اللجوء إلى الأجنحة المدرجة في قائمته المختصرة لتعويض غياب دوي وكفاراتسخيليا هذا الشتاء. ومع ذلك، يُتوقع أن تندلع معركة كبرى جديدة على ضم اللاعب الأرجنتيني في نهاية الموسم.