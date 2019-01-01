باريزي يمدح يوفنتوس بسبب التعاقد مع رامسي

تعرف على تصريحات باريزي حول ضم يوفنتوس لرامسي وفرص ميلان للتأهل لدوري الأبطال

أشاد فرانكو باريزي، أسطورة ميلان، بنادي يوفنتوس للتعاقد مع آرون رامسي من أرسنال الإنجليزي مشيرًا إلى أنّه مناسب للكرة الإيطالية.

رامسي انتقل بالمجان إلى يوفنتوس بعد انتهاء عقده مع أرسنال وسوف يتم تفعيل الصفقة بداية من الصيف المقبل.

وقال باريزي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "شاهدته يلعب وقدّم مستويات رائعة، إنّه صفقة مميزة وسوف ينجح دون شك في التأقلم على الدوري الإيطالي".

وتابع: "يوفنتوس سيطر على الدوري الإيطالي خلال السنوات الماضية ومن الجيد أن نرى باقي الفرق تحاول التطور والعودة للمنافسة".

بطل دوري أبطال أوروبا 3 مرات أشار إلى أنّ إنتر وروما وميلان ولاتسيو ونابولي يتطورون بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

تفاصيل التعاقد الأغلى في تاريخ بايرن ميونخ 💸 يعاني من إصابة في الرباط الصليبي! 🤕 pic.twitter.com/T6HGTafueF — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

واختتم: "التأهل لدوري أبطال أوروبا أمر هام للغاية بالنسبة لميلان لأنّه يجلب الكثير من الأموال ويفتح الفرصة لمزيد من الاستثمارات وفرصة للتطور".

جدير بالذكر أن ميلان في المركز الرابع بالدوري الإيطالي ويقترب من التواجد في التشامبيونزليج الموسم المقبل.