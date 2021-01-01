باريديس: في باريس نتحدث عن قدوم ميسي، وهكذا سنوقف خطورته!

ليوناردو باريديس نجم باريس سان جيرمان يتحدث عن انتقال ليونيل ميسي لصفوف فريقه ومواجهته أمام الأرجنتيني وبرشلونة!

اعترف ليوناردو باريديس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنه وزملائه في الفريق قد تطرقوا للحديث عن انضمام ليونيل ميسي لصفوف الفريق العاصمي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال باريديس: "اللعب أمام ميسي يجبرنا على الدفاع بشكل جيد، لكننا سنقدم كل ما في وسعنا لتقديم مباراة جيدة، وأن نمتلك الكرة ونتأكد من أنه لن يضعنا في أي صعوبات".

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وأضاف عند سؤاله عن إمكانية انضمام مواطنه لباريس سان جيرمان: "لقد تحدثنا عن انضمامه لنا في غرف الملابس، لكن الآن لا أريد الحديث عن ذلك، لدينا مباراة هامة وأريد أن أركز عليها".

وأردف عن المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو: "أشعر بالثقة بوجوده لأنه يجعلني ألعب، سأحاول أن استغل الأمر وأثبت أنني أقدم أفضل ما لدي في الملعب".

وعن الفريق المفضل لفوز وتجاوز دور الـ 16 قال: "كلا الفريقين يملكان إمكانيات كبيرة، وفي النهاية الفريق الأفضل هو الذي سيحصل على النتيجة المرجوة".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان يقام مساء الثلاثاء على أن يقام لقاء العودة في باريس في الثامن من مارس.