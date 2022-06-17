باريديس يكشف كواليس شجاره مع ميسي

كشف لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، أحد المواقف التى جمعته مع مواطنه وزميله في الفريق ليونيل ميسي.

باريديس كشف أنه تشجار بقوة مع ميسي قبل انضمام الأخير إلى فريق حديقة الأمراء في الموسم الذي تلى هذه الواقعة.

ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي قادمًا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع برشلونة.

شجار ميسي وباريديس

في عام 2021، واجه فريق العاصمة الفرنسية برشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وخلال إحدى تلك المباريات التي انتصر فيها الفرنسيون بنتيجة (5-2)، وحصل باريديس على بطاقة صفراء بعد ارتكابه خطأ على مواطنه الأرجنتيني، لتندلع شرارة الشجار وقتها.

وكشف لاعب وسط باريس كواليس ما دار بينه وبين ميسي قائلًا: "ميسي منافس صعب، قبل المباراة تساءلت كيف يمكن أن أوقفه، وعما أفعله لتحقيق ذلك، كان صعب للغاية، لكن لحسن الحظ سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لي".

ثم أضاف: "لقد سمعني وأنا أقول لزملائي أنه لا يستطيع منافستي، هذا التعليق جعلني أراه غاضب بشدة، كان يغلى مثل النار، شعرت بالخزي حينها وكنت أرغب في الابتعاد عن وجهه وأردت أن أقتل نفسي".

وأتم: "عندما التقينا مرة أخرى في المنتخب الوطني كان يتصرف وكأن شيئًا لم يحدث أظهر لي ما هو عليه كشخص استمرت العلاقة بينا بشكل جيد، عندما نتحدث عن هذا الموقف نضحك عليه كثيرًا، لكن وقتها كان الأمر مشتعل جدًا".

يذكر أن ليونيل ميسي وباريديس رفعا سويًا بطولة كوبا أمريكا بعد التغلب على البرازيل في نهائي البطولة بهدف دون رد سجله أنخيل دي ماريا.

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