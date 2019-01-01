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باريديس: الأرجنتين تحتاج للتحسن كفريق

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Getty Images
هزيمة أولى للتانجو على يد كولومبيا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث لياندرو باريديس، لاعب الأرجنتين، عن أسباب خسارة الفريق أمام كولومبيا في افتتاح اللقاءات بكوبا أمريكا، وأشار لحاجته للتحسن على المستوى الجماعي.

الأرجنتين سقطت فجر الأحد بهدفين نظيفين أمام كولومبيا ضمن مباريات المجموعة الثانية لكوبا أمريكا في البرازيل.

وقال باريديس في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للمنتخب على تويتر: "الشوط الثاني كان أفضل وصنعنا الفرص، ولكن سجلوا في أحسن أوقاتنها".

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وأضاف: "نحتاج للنمو كفريق والتحسن كثيراً، علينا الآن العمل والتركيز على الباراجواي، امتلكنا فرصاً للتسجيل ولكن فشلنا في هز الشباك".

وأكد ماتياس سواريز على كلام باريديس: "نحتاج للعمل والتحسن، نثق في إمكانيات مدربنا واللاعبين وسنحاول التعويض".

الأرجنتين ستقابل باراجواي في الجولة الثانية، بينما ستلعب كولومبيا أمام قطر.

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