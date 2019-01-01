النتائج المباشرة
الانتقالات

باريدس يُلمح لاقترابه من الرحيل صوب تشيلسي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
هل يكون خليفة سيسك في وسط البلوز

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تشير عدة تقارير إلى اقتراب متوسط الميدان الأرجنتيني، ليوناردو باريدس، من الانضمام لصفوف تشيلسي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الشتوية.

لاعب المنتخب الأرجنتيني وزينيت سان بطرسبرج الروسي، وفقًا للتقارير الإنجليزية فإنه يقترب من الانضمام لصفوف البلوز مقابل 30 مليون جنية أسترليني.

وتسعى إدارة تشيلسي لوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة مع نظيرها الروسي من أجل الحصول على خدمات اللاعب، عقب رحيل الإسباني سيسك فابريجاس لصالح موناكو الفرنسي.

اختيارات المحررين

لاعب روما الأسبق، أكد بنفسه أنه سيكون لاعب البلوز في الفترة المقبلة، بعدما قام بإعادة تغريد فيديو يستعرض أبرز ما قدمه ويرحب به بالانضمام لصفوف تشيلسي.

الأمر لم يتوقف على حسابه الشخصي عبر "تويتر" بل أيضًا على إنستجرام والذي نشر فيه صورة بالمطار رفقة زوجته وبناته، يقول وداعاً.

وجاء ما قاله اللاعب: "وادعًا الأرجنتيني، عدنا للمنزل بكل الحب، شكرًا دائمًا للعائلة والأصدقاء، سنراكم مرة أخرى".

وكان المدير الفني الإيطالي ماورويسيو ساري، قد أكد أمس، عقب الفوز على نيوكاسل يونايتد، أنه يريد لاعب وسط، لكنه لم يحدد الاسم منتظراً قرار الإدارة.

الموضوع التالي:
أوبلاك: جريزمان منقذنا والحظ السيء سبب الإصابات
الموضوع التالي:
مولر يغازل فيرنر لينضم لبايرن ميونخ
الموضوع التالي:
جريزمان: سعيد في أتلتيكو وجودين أفضل مدافع بالعالم
الموضوع التالي:
رئيس ريال مدريد السابق يكشف دور بيل في رحيل زيدان
الموضوع التالي:
ردود أفعال الجماهير - "سوداني" صعد بقطر لثمن نهائي كأس آسيا
إغلاق