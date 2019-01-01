باريدس: إيكاردي سيعود للأرجنتين

إيكاردي خارج حسابات الألبيسيلستي مؤخراً

هيثم محمد تويتر

أكد لياندرو باريديس، متوسط ميدان باريس سان جيرمان، أن زميله ومواطنه ماورو إيكاردي سيكون له مستقبل في صفوف المنتخب الأرجنتيني.

وغاب إيكاردي عن المنتخب في الآونة الأخيرة بعد ابتعاده عن المشاركة في الموسم الماضي مع إنتر، ثم الموسم الجاري في البدايات مع بي إس جي.

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وقال باريديس مع "ماركا": "ماورو يعمل من أجل العودة لحالتة المثالية وليكون في قمة مستواه، عندما وصل لم يكن يلعب كثيراً".

وأضاف: "الآن هو سعيد لأنه عاد للتسجيل، بالتأكيد هو يريد العودة لصفوف المنتخب من جديد، الآن المجموعة أصبحت متحدة بعد كوبا أمريكا، ولكن نريد التحسن دائماً".

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وانتقل إيكاردي الصيف الماضي لصفوف بي إس جي على سبيل الإعارة من إنتر، وبند أحقية شراء مقابل 70 مليون يورو.

وتلعب الأرجنتين مساء الأحد ودياً مع الإكوادور بعدما تعادلت الأسبوع الماضي مع ألمانيا بهدفين لكل جانب.