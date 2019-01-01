بارما ويوفنتوس | قصة ستة لقاءات في موسم 94-95 صنعت العداوة

اللقاء يتجدد مساء السبت في افتتاح الدوري الإيطالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ينطلق الدوري الإيطالي مساء الغد، السبت، بمواجهة كلاسيكية بين باروما ويوفنتوس تعيد للأذهان ذكريات الصراع الكبيرة التي شهدها الفريقين.

ويملك الثنائي سجلا حافلا فيما بينهم يعود لفترة تسعينيات القرن الماضي عندما كان "الجيالوبلو" يتمتع بجيل ذهبي بقيادة المدرب نيفيو سكالا وبتواجد اسماء مثل خوان سيباستيان فيرون، فابيو كانافارو، جيجي بوفون، فاونتين أسبريا، وغيرهم.

ويعود اللقاء الأول بين الفريقين إلى 1912 عندما لعبا وديا وفاز يوفنتوس بهدفين نظيفين, لكن التقى الفريقان بشكل رسمي للمرة الأولى بعد صعود بارما للدرجة الأولى في 9-9-1990 ووقتها فاز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف على التارديني بهدف من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة عبر فرانكو ميلي.

ويمكن القول أن العلاقة بين الناديين لم تتطور إلى مفهوم العداوة والتنافس إلا في موسم 1994-1995، حينها تواجه الفريقان في ست مباريات على مدار الموسم الذي تنافسا فيه على البطولات الثلاثة التي شاركا بها.

وكانت أولى المواجهات تلك بالدوري في ملعب بارما، ووقتها كان الأخير يتصدر ترتيب الدوري على حساب يوفنتوس وروما، ولكن البيانكونيري فاز بهدفين لهدف بعدما تقدم دينو باجيو لبارما، ولكن هدفي باولو سوسا وفابريتسيو رافانيلي حسما المباراة ليوفي، وبدأ سكة استعادة الصدارة والتتويج في النهاية، كما عاد وكرر انتصاره في العودة برباعية نظيفة في "ديلي ألبي" بتورينو على بارما ليضيع عليه المركز الثاني لصالح لاتسيو.

وشهد عام 1995 مواجهة بين الفريقين في نهائي بطولتين، واحدة حسمها يوفنتوس، والأخرى ذهبت لبارما، فحسم يوفنتوس الثنائية المحلية بالتتويج بالكأس، بينما حقق بارما إنجازه الأوروبي الأول وحقق لقب كأس اليوفا، أو ما يعرف بالدوري الأوروبي حاليا.

وعلى الصعيد المحلي، اكتسح يوفنتوس بارما ذهابا وإيابا في نهائي الكأس، ففاز في التارديني بهدف نظيف عبر سيرجيو بوريني، وعاد نفس اللاعب للتسجيل مرة أخرى في العودة ومعه رافانيلي ليحسما اللقاء في "ديلي ألبي" بهدفين نظيفين.

وإذا كان الثنائي رافانيلي وبوريني تخصصا في هز شباك بارما في هذا الموسم، فيمكن القول أن دينو باجيو كان المماثل لهم في الجهة الأخرى، فبعد هدفه في الدوري عاد وسجل ذهابا وإيابا في نهائي كأس يوفا، ففي الذهاب فاز بارما بهدفه في التارديني، وفي العودة سجل باجيو أيضا في التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والتتويج للجيالوبلو على ملعب "جيوسيبي مياتسا" بميلانو بسبب مشاكل يوفي مع ملاك ملعب "ديلي ألبي".

واستمرت العداوة بين الفريقين حية، ومن أبرز المواقف كان طرد دينو باجيو في لقاء الفريقين عام 2000 بعد احتجاجه على حكم اللقاء والإشارة له بتلقيه الأموال. طالع المزيد.

وشهد موسم 2004-2005 مواجهة واشتباكات عنيفة بين جمهور الفريقين في لقاء الفريقين بالدوري في يناير 2005 عندما اجتاحت جماهير بارما ملعب اللقاء واشتبكت مع نظيرتها بسبب هجوم مجموعة من مشجعي يوفنتوس على مقهى خاص بأولتراس بارما في المدينة.

وفي موسم 2014-2015، وقتها حقق يوفنتوس الانتصار الأكبر في مواجهات الفريقين بنتيجة 7-0، ولكن انتصر بارما في الإياب بهدف نظيف، كما التقيا في كأس إيطاليا وفاز يوفي 1-0.

أما أول لقاء يجمع بين الفريقين بعد عودة بارما إلى السيري آ فكان الموسم الماضي وخسر بارما على أرضه بهدفين لهدف ولكن نجح في التعادل في تورينو بثلاثة أهداف لكل فريق.