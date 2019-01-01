بارما يخسر صراعه مع نانت حول مهدي عبيد

صفعة لبارما، مهدي عبيد سيوقع 3 سنوات لنانت الفرنسي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يبدو أن بارما قد خسر الصراع مع نانت الفرنسي على ضم مهدي عبيد، حيث أعلن النادي الفرنسي أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية اليوم تمهيدًا للانضام لهم.

وكان مهدي عبيد أحد أبرز اللاعبين الذين اهتم بهم بارما خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع نادي ديجون الفرنسي بعدما قضى هناك 3 سنوات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وكانت صحيفة سبورتالينا الإيطالية قد أمدت منذ أيام أن اللاعب قد وافق على الانضمام إلى بارما خلال الميركاتو الحالي في صفقة انتقال حر.

ولكن مصادر فرنسية موثوقة قد أكدت اليوم أن مهدي عبيد قد اجتاز الفحوصات الطبية اليوم وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

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يذكر أن بارما يعد مهتمًا أيضًا بنجم إنتر الصاعد كاراموه، والذي سيتعاقد معه على الأرجح مقابل 14 مليون يورو مع أحقية النيراتزوري في استرداده مستقبلًا.