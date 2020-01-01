بارما: نريد ضم جيوفينكو من الهلال ولكن الأمر صعب

هل يرحل جيوفينكو إلى بارما الإيطالي؟

كشف دانييل فاجيانو، المدير الرياضي لنادي بارما الإيطالي، عن رغبة ناديه في التعاقد مع سيباستيان جيوفينكو، مهاجم نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن هناك صعوبات تواجه فريقه.

بعض التقارير الصحفية الإيطالية، أكدت على أن جيوفينكو سيرحل بنسبة كبيرة عن الهلال بعد نهاية الموسم الحالي، حيث تلقى عروضًا من أجل ضمه، أبرزهم من بينفينتو وبارما.

فاجيانو قال خلال تصريحات عبر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "من لا يريد ذلك؟ لقد تمت مناقشة الأمر ولكن إذا نظرنا إلى الميزانية حاليًا، سيكون الأمر ليس بالسهل".

المزيد من الفرق

المدير الرياضي لبارما تابع: "الوضع النادي لفريقي لا يشير إلى قدرتنا على التعاقد مع جيوفينكو خلال الفترة القادمة".

عقبة واحدة أمام انضمام سالم الدوسري إلى الدوري الإنجليزي

جاء ذلك بعد تصريحات وكيل جيوفينكو، الذي قال فيها: "سيباستيان متواجد الآن في كندا رفقة عائلته المقيمين هناك منذ تجربته مع تورنتو الكندي".

وعلق وكيل جيوفينكو على اهتمام أندية برازيلية لضمه، حيث قال: "الشيء المؤكد بالنسبة لي هو أن جيوفينكو يرغب في العودة إلى صفوف منتخب إيطاليا خلال الوقت الحالي".

جيوفينكو نجح مع الهلال في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، حيث يقدم مستويات رائعة، حيث يعد واحدًا من العناصر الأساسية بالفريق.