بارما - كريمونيزي 0-2، ملخص المباراة

بارما - كريمونيزي 0-2





الهدافون: 9' من الشوط الثاني ماله، 23' من الشوط الثاني فاندبوت

بارما (3-5-2): سوزوكي، فالنتي، سيركاتي (15' الشوط الثاني سيركاتي)، ترويلو؛ فاليري، سورنسن (من الدقيقة 15 من الشوط الثاني أوريستانيو)، كيتا (28 من الشوط الثاني إستيفيز) أوندريكا (23 من الشوط الثاني إلفاج)، بريتشجي؛ ستريفزا، بيليجرينو. المدرب: كويستا





كريمونيزي (4-4-2): أوديرو، تيراشيانو، بيانكيتي (من الدقيقة 44 من الشوط الثاني فولينو)، لوبيرتو، بيزيللا؛ ماله، غراسي، فانديبوت (من الدقيقة 34 من الشوط الثاني ثورسبي)، زيربين (من الدقيقة 1 من الشوط الثاني باربيري)؛ بونازولي (من الدقيقة 22 من الشوط الثاني بايرو) سانابريا (من الدقيقة 22 من الشوط الثاني فاردي). المدرب: جيامباولو.





الحكم: فابري





الإنذارات: 5' من الشوط الثاني باربيري، 21' من الشوط الثاني أوندرييكا، 42' من الشوط الثاني بايرو، ترويلو، 48' من الشوط الثاني بيزيللا، فالينتي