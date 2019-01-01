بارك: سولشار يمتلك رؤية مختلفة وسون فخر آسيا

تعرف على تصريحات بارك جي سونج حول سولشار وسون

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دعّم بارك جي سونج، أسطورة مانشستر يونايتد، المدرب أوليه جونار سولشار كما أكد أنّ مواطنه ولاعب توتنهام، سون مين، هو فخر لكل لاعب آسيوي.

بارك لعب لصالح مانشستر يونايتد بين 2004 حتى 2012 وحقق لقب دوري أبطال أوروبا في 2008.

وقال سونج في تصريحات خاصة: "أعتقد أن سولشار هو أفضل شخص لمانشستر يونايتد حاليًا بسبب فهمه لكرة القدم، وحينما بدأ كان هناك دافع نفسي قوي للاعبين لتقديم الأفضل".

وتابع: "أعتقد أنّ الخروج من دوري أبطال أوروبا زعزع ثقة اللاعبين وجعلهم أكثر عرضة للضغط ولذلك أنهوا الموسم بصورة سلبية، ويجب التحسن في الموسم المقبل مع حوافز جديدة".

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(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/84noaT8Fkw

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019 dir="rtl">وحول ما يقدمه سون مع توتنهام، علّق بارك: "مستواه الحالي رائع للغاية وفخر لكل لاعب ومشجع أسيوي وأتمنى أن يحقق المزيد".

واختتم: "امتلاك لاعب مثل سون في منتخب كوريا الجنوبية أمر إيجابي ويعكس مدى تطور كرة القدم في آسيا".

جدير بالذكر أنّ سون قاد السبيريز للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ليفربول يوم السبت المقبل الأول من يونيو.